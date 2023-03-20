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Марфа Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.07.1842

Муж: Пашков Михаил Семенов

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Метрическая книга 1842 г.
Рождение ребёнка
14.04.1843

Дочь: Иринья Михайлова

Отец ребёнка: Пашков Михаил Семенов

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
02.05.1845

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: Пашков Михаил Семенов

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
01.08.1846

Дочь: Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Пашков Михаил Семенов

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
29.03.1849

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Пашков Михаил Семенов

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
04.12.1851

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Пашков Михаил Семенов

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
19.04.1853

Сын: Михаил Михайлов

Отец ребёнка: Пашков Михаил Семенов

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
08.01.1856

Сын: Пашков Григорий Михайлов

Отец ребёнка: Пашков Михаил Семенов

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Пашков Василий

Отец ребёнка: Пашков Михаил Семенов

Смерть
Неизвестно
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