Марфа Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.07.1842
Метрическая книга 1842 г.
Рождение ребёнка
14.04.1843
Дочь: Иринья Михайлова
Отец ребёнка: Пашков Михаил Семенов
Рождение ребёнка
02.05.1845
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Пашков Михаил Семенов
Рождение ребёнка
01.08.1846
Дочь: Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Пашков Михаил Семенов
Рождение ребёнка
29.03.1849
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Пашков Михаил Семенов
Рождение ребёнка
04.12.1851
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Пашков Михаил Семенов
Рождение ребёнка
19.04.1853
Сын: Михаил Михайлов
Отец ребёнка: Пашков Михаил Семенов
Рождение ребёнка
08.01.1856
Отец ребёнка: Пашков Михаил Семенов
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Пашков Василий
Отец ребёнка: Пашков Михаил Семенов
Смерть
Неизвестно