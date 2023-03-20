Мария Михайлова 29.03.1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Мария Михайлова

Автор
ИБ
Баклушина И.

женский, родилась 29.03.1849, Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

умерла 27.10.1918, Валойла, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Мать
Марфа ПетроваОколо 1823 г.р.
Отец
Пашков Михаил Семенов1812 г.р.
Супруги
Филипп Егоров02.07.1849 г.р.
Дети
Вяриева (Вяриева) Феодосия28.05.1878 г.р.
Вяриев СтефонОколо 1880 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1849

Отец: Пашков Михаил Семенов

Мать: Марфа Петрова

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Бракосочетание
16.01.1877

Муж: Филипп Егоров

Рождение ребёнка
28.05.1878

Дочь: Вяриева (Вяриева) Феодосия

Отец ребёнка: Филипп Егоров

Валойла, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Вяриев Стефон

Отец ребёнка: Филипп Егоров

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Вяриева (Филиппова) Наталья

Отец ребёнка: Филипп Егоров

Рождение ребёнка
26.10.1888

Сын: Вяриев Василий

Отец ребёнка: Филипп Егоров

Валойла, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Смерть
27.10.1918
Валойла, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Причина смерти: от старости

Мы используем куки для улучшения работы сайта.