Мария Михайлова
женский, родилась 29.03.1849, Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
умерла 27.10.1918, Валойла, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
МатьМарфа ПетроваОколо 1823 г.р.
ОтецПашков Михаил Семенов1812 г.р.
Супруги
Филипп Егоров02.07.1849 г.р.
Дети
Вяриева (Вяриева) Феодосия28.05.1878 г.р.
Вяриев СтефонОколо 1880 г.р.Показать еще 2
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Рождение
29.03.1849
Отец: Пашков Михаил Семенов
Мать: Марфа Петрова
Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
16.01.1877
Муж: Филипп Егоров
Рождение ребёнка
28.05.1878
Дочь: Вяриева (Вяриева) Феодосия
Отец ребёнка: Филипп Егоров
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Вяриев Стефон
Отец ребёнка: Филипп Егоров
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Вяриева (Филиппова) Наталья
Отец ребёнка: Филипп Егоров
Рождение ребёнка
26.10.1888
Сын: Вяриев Василий
Отец ребёнка: Филипп Егоров
Смерть
27.10.1918