Пашков Михаил Семенов
мужской, родился 1812
умер 15.04.1860, Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
ОтецПашков СеменНеизвестно г.р.
Супруги
Марфа ПетроваОколо 1823 г.р.
Дети
Иринья Михайлова14.04.1843 г.р.
Иван Михайлов02.05.1845 г.р.Показать еще 6
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Рождение
1812
Отец: Пашков Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
05.07.1842
Жена: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
14.04.1843
Дочь: Иринья Михайлова
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
02.05.1845
Сын: Иван Михайлов
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
01.08.1846
Дочь: Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
29.03.1849
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
04.12.1851
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
19.04.1853
Сын: Михаил Михайлов
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
08.01.1856
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Пашков Василий
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Смерть
15.04.1860