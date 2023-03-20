Пашков Михаил Семенов 1812 — найти родственников по фамилии на Familio

Пашков Михаил Семенов

Автор
ИБ
Баклушина И.

мужской, родился 1812

умер 15.04.1860, Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Отец
Пашков СеменНеизвестно г.р.
Супруги
Марфа ПетроваОколо 1823 г.р.
Дети
Иринья Михайлова14.04.1843 г.р.
Иван Михайлов02.05.1845 г.р.
Показать еще 6
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Пашков Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
05.07.1842

Жена: Марфа Петрова

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Метрическая книга 1842 г.

Рождение ребёнка
14.04.1843

Дочь: Иринья Михайлова

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
02.05.1845

Сын: Иван Михайлов

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
01.08.1846

Дочь: Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
29.03.1849

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
04.12.1851

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
19.04.1853

Сын: Михаил Михайлов

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
08.01.1856

Сын: Пашков Григорий Михайлов

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Пашков Василий

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Смерть
15.04.1860
Рышкала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Причина смерти: утонул

Мы используем куки для улучшения работы сайта.