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Батарчук Илона Евгеньевна
Батарчук Илона Евгеньевна
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Место рождения
Похвистнево
, Похвистнево, Самарская область
Дата рождения
02.11.2005
Пол
Женский
Отец
Батарчук Евгений Олегович
1979 г.р.
Мать
Платонова Ирина Алексеевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.2005
Отец:
Батарчук Евгений Олегович
Мать:
Платонова Ирина Алексеевна
Похвистнево
, Похвистнево, Самарская область
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