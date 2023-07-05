Батарчук Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батарчук Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.2005

Дочь: Батарчук Илона Евгеньевна

Мать ребёнка: Платонова Ирина Алексеевна

Похвистнево, Похвистнево, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батарчук Денис Евгеньевич

Мать ребёнка: Платонова Ирина Алексеевна

Похвистнево, Похвистнево, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Платонова Ирина Алексеевна