Батарчук Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.2005
Дочь: Батарчук Илона Евгеньевна
Мать ребёнка: Платонова Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батарчук Денис Евгеньевич
Мать ребёнка: Платонова Ирина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно