Судакова-Филиппенко Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1981
Отец: Филиппенко Александр
Мать: Филиппенко-Морозова Нина
Рождение ребёнка
21.06.2002
Дочь: Тарасенко-Судакова Анастасия
Отец ребёнка: Судаков Александр
Рождение ребёнка
08.10.2008
Сын: Судаков Сергей
Отец ребёнка: Судаков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Судаков Александр