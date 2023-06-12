Судакова-Филиппенко Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСудакова-Филиппенко Галина

Судакова-Филиппенко Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1981

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1981

Отец: Филиппенко Александр

Мать: Филиппенко-Морозова Нина

Рождение ребёнка
21.06.2002

Дочь: Тарасенко-Судакова Анастасия

Отец ребёнка: Судаков Александр

Рождение ребёнка
08.10.2008

Сын: Судаков Сергей

Отец ребёнка: Судаков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Судаков Александр