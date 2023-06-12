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Филиппенко-Морозова Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1957

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1957

Отец: Морозов Николай Иванович

Мать: Морозова-Беда Анна

Рождение ребёнка
04.04.1975

Сын: Морозов Алексей

Отец ребёнка: Филиппенко Александр

Рождение ребёнка
26.10.1981

Дочь: Судакова-Филиппенко Галина

Отец ребёнка: Филиппенко Александр

Рождение ребёнка
09.06.1986

Сын: Филиппенко Александр

Отец ребёнка: Филиппенко Александр