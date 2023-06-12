Филиппенко-Морозова Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1957
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1957
Отец: Морозов Николай Иванович
Мать: Морозова-Беда Анна
Рождение ребёнка
04.04.1975
Сын: Морозов Алексей
Отец ребёнка: Филиппенко Александр
Рождение ребёнка
26.10.1981
Дочь: Судакова-Филиппенко Галина
Отец ребёнка: Филиппенко Александр
Рождение ребёнка
09.06.1986
Сын: Филиппенко Александр
Отец ребёнка: Филиппенко Александр