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Судаков Сергей
Судаков Сергей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.10.2008
Пол
Мужской
Отец
Судаков Александр
1982 г.р.
Мать
Судакова-Филиппенко Галина
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.2008
Отец:
Судаков Александр
Мать:
Судакова-Филиппенко Галина
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