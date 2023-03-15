Зенин Анатолий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Зенин Григорий Павлович
Мать: Зенина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
05.11.1955
Дочь: Лысакова Надежда
Мать ребёнка: Зенина Клавдия Даниловна
Рождение ребёнка
23.08.1961
Дочь: Некрасова Любовь
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.05.?
Дочь: Старкова Вера
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зенина Клавдия Даниловна