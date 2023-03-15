Зенин Анатолий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенин Анатолий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Зенин Григорий Павлович

Мать: Зенина Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
05.11.1955

Дочь: Лысакова Надежда

Мать ребёнка: Зенина Клавдия Даниловна

Рождение ребёнка
23.08.1961

Дочь: Некрасова Любовь

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.05.?

Дочь: Старкова Вера

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенина Клавдия Даниловна

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