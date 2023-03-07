Зенина (Зайцева) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗенина (Зайцева) Евдокия Петровна

Зенина (Зайцева) Евдокия Петровна

avatar

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

20.02.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1915

Отец: Зайцев Петр Васильевич

Мать: не указана

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1934

Сын: Зенин Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Зенин Григорий Павлович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Зенин Григорий Павлович

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Зенин Григорий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зенин Григорий Павлович

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close