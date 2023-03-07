Зенина (Зайцева) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения20.02.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1915
Отец: Зайцев Петр Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Сын: Зенин Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Зенин Григорий Павлович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Зенин Григорий Павлович
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Зенин Григорий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно