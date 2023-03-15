Старкова (Зенина) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкова (Зенина) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.?

Пол

Женский

Отец

1934 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
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Место
Комментарий
Рождение
02.05.?

Отец: Зенин Анатолий Григорьевич

Мать: не указана

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