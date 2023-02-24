Паршков Василий Евстигнеевич
Место рожденияДеревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения21.02.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1882
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
11.?.1902
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.08.1906
Дочь: Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Паршкова Феодосия Волкова
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.08.1908
Мать ребёнка: Паршкова Феодосия Волкова
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно