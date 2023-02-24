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Паршков Василий Евстигнеевич

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Место рождения

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

21.02.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1882

Отец: Паршков - Нагорнов Евстигней Павлович

Мать: Нагорнова Ольга Петровна

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
11.?.1902

Жена: Паршкова Феодосия Волкова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.08.1906

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Паршкова Феодосия Волкова

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.08.1908

Сын: Паршков Петр Васильевич

Мать ребёнка: Паршкова Феодосия Волкова

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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