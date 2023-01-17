Нагорнова Ольга Петровна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: Ксения Денисовна
Бракосочетание
10.?.1878
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Овчинникова Мария Нагорнова
Отец ребёнка: Паршков - Нагорнов Евстигней Павлович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1882
Сын: Паршков Василий Евстигнеевич
Отец ребёнка: Паршков - Нагорнов Евстигней Павлович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно