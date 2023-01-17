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Нагорнова Ольга Петровна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: Ксения Денисовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.?.1878

Муж: Паршков - Нагорнов Евстигней Павлович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Овчинникова Мария Нагорнова

Отец ребёнка: Паршков - Нагорнов Евстигней Павлович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1882

Сын: Паршков Василий Евстигнеевич

Отец ребёнка: Паршков - Нагорнов Евстигней Павлович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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