Паршков - Нагорнов Евстигней Павлович
Место рожденияДеревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1855
Отец: Паршков Павел Петрович
Мать: не указана
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
10.?.1878
Жена: Нагорнова Ольга Петровна
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Овчинникова Мария Нагорнова
Мать ребёнка: Нагорнова Ольга Петровна
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1882
Сын: Паршков Василий Евстигнеевич
Мать ребёнка: Нагорнова Ольга Петровна
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно