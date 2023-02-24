Паршков - Нагорнов Евстигней Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршков - Нагорнов Евстигней Павлович

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Место рождения

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Паршков Павел Петрович

Мать: не указана

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
10.?.1878

Жена: Нагорнова Ольга Петровна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Овчинникова Мария Нагорнова

Мать ребёнка: Нагорнова Ольга Петровна

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1882

Сын: Паршков Василий Евстигнеевич

Мать ребёнка: Нагорнова Ольга Петровна

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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