Паршкова Феодосия Волкова
Место рождения
Дата рождения24.05.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1882
Отец: Волков Максим Евменьевич
Мать: Волкова Дарья Ефимовна
Бракосочетание
11.?.1902
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.08.1906
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Паршков Василий Евстигнеевич
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.08.1908
Отец ребёнка: Паршков Василий Евстигнеевич
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно