Паршкова Феодосия Волкова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаршкова Феодосия Волкова

Паршкова Феодосия Волкова

Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

24.05.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1882

Отец: Волков Максим Евменьевич

Мать: Волкова Дарья Ефимовна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
11.?.1902

Муж: Паршков Василий Евстигнеевич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.08.1906

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Паршков Василий Евстигнеевич

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.08.1908

Сын: Паршков Петр Васильевич

Отец ребёнка: Паршков Василий Евстигнеевич

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close