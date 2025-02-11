Волков Максим Евменьевич 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Волков Максим Евменьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1828, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

умер 28.02.1883, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Мать
?Неизвестно г.р.
Дети
Волков Андрей Максимович1849 г.р.
Волков Прокофий Максимович1879 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: ?

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
1849

Сын: Волков Андрей Максимович

Мать ребёнка: Волкова Дарья Ефимовна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
1879

Сын: Волков Прокофий Максимович

Мать ребёнка: Волкова Дарья Ефимовна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
28.02.1883
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

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