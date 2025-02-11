Волков Максим Евменьевич
мужской, родился 1828, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умер 28.02.1883, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Мать?Неизвестно г.р.
Дети
Волков Андрей Максимович1849 г.р.
Волков Прокофий Максимович1879 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Волкова Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Волков Прокофий Максимович
Мать ребёнка: Волкова Дарья Ефимовна
Смерть
28.02.1883