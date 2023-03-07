Харина Екатерина Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харина Екатерина Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Харин Яков

Отец ребёнка: Харин Григорий Мануилов

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Харин Григорий Мануилов

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Васса Григорьева

Отец ребёнка: Харин Григорий Мануилов

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Варвара Григорьева

Отец ребёнка: Харин Григорий Мануилов

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Харин Парфен Григорьев

Отец ребёнка: Харин Григорий Мануилов

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харин Григорий Мануилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харин Григорий Мануилов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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