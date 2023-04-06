(Харина) Анна Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Харин Григорий Мануилов
Мать: Харина Екатерина Осипова
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Харин Василий Незаконнорожденный
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Харин Григорий Незаконнорожденный
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858