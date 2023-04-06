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(Харина) Анна Григорьева

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Место рождения

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Харин Григорий Мануилов

Мать: Харина Екатерина Осипова

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Харин Василий Незаконнорожденный

Отец ребёнка: не указан

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Харин Григорий Незаконнорожденный

Отец ребёнка: не указан

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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