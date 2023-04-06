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Гладышев Андрей Иванович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Гладышев Иван Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1883

Жена: Гладышева Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
26.09.1884

Сын: Гладышев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Гладышева Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
17.06.1886

Дочь: Никитенко Агриппина Андреевна

Мать ребёнка: Гладышева Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Козачкова Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Гладышева Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
17.10.1889

Дочь: Неонила Андреевна

Мать ребёнка: Гладышева Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Денисова Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Гладышева Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
16.03.1892

Дочь: Путятина Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Гладышева Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
01.05.1894

Дочь: Харитина Андреевна

Мать ребёнка: Гладышева Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
01.11.1896

Сын: Гладышев Яков Андреевич

Мать ребёнка: Гладышева Прасковья Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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