Гладышев Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Гладышев Иван Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1883
Рождение ребёнка
26.09.1884
Мать ребёнка: Гладышева Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
17.06.1886
Дочь: Никитенко Агриппина Андреевна
Мать ребёнка: Гладышева Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Козачкова Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Гладышева Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
17.10.1889
Дочь: Неонила Андреевна
Мать ребёнка: Гладышева Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Денисова Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Гладышева Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
16.03.1892
Дочь: Путятина Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Гладышева Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
01.05.1894
Дочь: Харитина Андреевна
Мать ребёнка: Гладышева Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
01.11.1896
Мать ребёнка: Гладышева Прасковья Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно