Гладышев Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения26.09.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1884
Бракосочетание
01.10.1906
Рождение ребёнка
11.08.1907
Сын: Гладышев Василий Иванович
Мать ребёнка: Гладышева Ксения Стефановна
Рождение ребёнка
15.02.1909
Мать ребёнка: Гладышева Ксения Стефановна
Рождение ребёнка
02.03.1911
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Гладышева Ксения Стефановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно