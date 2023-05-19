Гладышев Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГладышев Иван Андреевич

Гладышев Иван Андреевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

26.09.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1884

Отец: Гладышев Андрей Иванович

Мать: Гладышева Прасковья Алексеевна

Бракосочетание
01.10.1906

Жена: Гладышева Ксения Стефановна

Рождение ребёнка
11.08.1907

Сын: Гладышев Василий Иванович

Мать ребёнка: Гладышева Ксения Стефановна

Рождение ребёнка
15.02.1909

Сын: Гладышев Федор Иванович

Мать ребёнка: Гладышева Ксения Стефановна

Рождение ребёнка
02.03.1911

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Гладышева Ксения Стефановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close