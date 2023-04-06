Путятина (Гладышева) Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путятина (Гладышева) Ирина Андреевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

16.03.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1892

Отец: Гладышев Андрей Иванович

Мать: Гладышева Прасковья Алексеевна

Бракосочетание
06.09.1910

Муж: Путятин Антон Федорович

Рождение ребёнка
24.06.1911

Дочь: Ольга Антоновна

Отец ребёнка: Путятин Антон Федорович

Рождение ребёнка
12.03.1913

Дочь: Нина Антоновна

Отец ребёнка: Путятин Антон Федорович

Рождение ребёнка
19.03.1915

Дочь: Валентина Антоновна

Отец ребёнка: Путятин Антон Федорович

Рождение ребёнка
28.02.1918

Дочь: Анна Антоновна

Отец ребёнка: Путятин Антон Федорович

Рождение ребёнка
19.03.1921

Сын: Путятин Федор Антонович

Отец ребёнка: Путятин Антон Федорович

Рождение ребёнка
23.09.1923

Дочь: Вера Антоновна

Отец ребёнка: Путятин Антон Федорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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