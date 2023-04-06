Путятина (Гладышева) Ирина Андреевна
Место рождения
Дата рождения16.03.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1892
Бракосочетание
06.09.1910
Рождение ребёнка
24.06.1911
Дочь: Ольга Антоновна
Отец ребёнка: Путятин Антон Федорович
Рождение ребёнка
12.03.1913
Дочь: Нина Антоновна
Отец ребёнка: Путятин Антон Федорович
Рождение ребёнка
19.03.1915
Дочь: Валентина Антоновна
Отец ребёнка: Путятин Антон Федорович
Рождение ребёнка
28.02.1918
Дочь: Анна Антоновна
Отец ребёнка: Путятин Антон Федорович
Рождение ребёнка
19.03.1921
Отец ребёнка: Путятин Антон Федорович
Рождение ребёнка
23.09.1923
Дочь: Вера Антоновна
Отец ребёнка: Путятин Антон Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно