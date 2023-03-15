Даниленко Аксинья (Ксения) Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниленко Аксинья (Ксения) Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

22.12.1877

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Даниленко Иван Данилов

Отец ребёнка: Даниленко Данило Григорьев

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евдокия Данилова

Отец ребёнка: Даниленко Данило Григорьев

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Даниленко Илия Данилов

Отец ребёнка: Даниленко Данило Григорьев

Рождение ребёнка
После 1850

Дочь: Ефросинья Данилова

Отец ребёнка: Даниленко Данило Григорьев

Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Даниленко Петр Данилов

Отец ребёнка: Даниленко Данило Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниленко Данило Григорьев

Смерть
22.12.1877
Беловоды, Сумська область
Причина смерти: от чахотки
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