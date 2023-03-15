Даниленко Аксинья (Ксения) Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти22.12.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Даниленко Данило Григорьев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евдокия Данилова
Отец ребёнка: Даниленко Данило Григорьев
Рождение ребёнка
После 1850
Отец ребёнка: Даниленко Данило Григорьев
Рождение ребёнка
После 1850
Дочь: Ефросинья Данилова
Отец ребёнка: Даниленко Данило Григорьев
Рождение ребёнка
После 1850
Отец ребёнка: Даниленко Данило Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.12.1877
Причина смерти: от чахотки