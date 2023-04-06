Даниленко Данило Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДаниленко Данило Григорьев

Даниленко Данило Григорьев

avatar

Место рождения

Беловоды, Сумська область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Даниленко Григорий Алексiев

Мать: Даниленко Ефимия

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Даниленко Иван Данилов

Мать ребёнка: Даниленко Аксинья (Ксения) Антонова

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евдокия Данилова

Мать ребёнка: Даниленко Аксинья (Ксения) Антонова

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Даниленко Илия Данилов

Мать ребёнка: Даниленко Аксинья (Ксения) Антонова

Рождение ребёнка
После 1850

Дочь: Ефросинья Данилова

Мать ребёнка: Даниленко Аксинья (Ксения) Антонова

Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Даниленко Петр Данилов

Мать ребёнка: Даниленко Аксинья (Ксения) Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даниленко Аксинья (Ксения) Антонова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close