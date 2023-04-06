Даниленко Данило Григорьев
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Даниленко Григорий Алексiев
Мать: Даниленко Ефимия
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Даниленко Аксинья (Ксения) Антонова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евдокия Данилова
Мать ребёнка: Даниленко Аксинья (Ксения) Антонова
Рождение ребёнка
После 1850
Мать ребёнка: Даниленко Аксинья (Ксения) Антонова
Рождение ребёнка
После 1850
Дочь: Ефросинья Данилова
Мать ребёнка: Даниленко Аксинья (Ксения) Антонова
Рождение ребёнка
После 1850
Мать ребёнка: Даниленко Аксинья (Ксения) Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно