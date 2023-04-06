Яркова (Березина) Зоя Петровна
Место рождения
Дата рождения12.12.1913
Дата смерти24.11.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1913
Отец: Березин Петр Кириллович
Мать: Березина Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
14.01.1938
Отец ребёнка: Ярков Марин Константинович
Рождение ребёнка
26.12.1939
Отец ребёнка: Ярков Марин Константинович
Рождение ребёнка
26.01.1942
Рождение ребёнка
13.08.1945
Дочь: Елькина Любовь Мариновна
Отец ребёнка: Ярков Марин Константинович
Рождение ребёнка
15.06.1947
Рождение ребёнка
16.06.1949
Рождение ребёнка
24.12.1951
Дочь: Шаламова Нина Мариновна
Отец ребёнка: Ярков Марин Константинович
Кизел, город Кизел, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.11.1988
Добрянка, Добрянский муниципальный район, Пермский край