Яркова (Березина) Зоя Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яркова (Березина) Зоя Петровна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

12.12.1913

Дата смерти

24.11.1988

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

1938 г.р.
1939 г.р.
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1945 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1913

Отец: Березин Петр Кириллович

Мать: Березина Юлия Ивановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.01.1938

Сын: Ярков Владимир Маринович

Отец ребёнка: Ярков Марин Константинович

Рождение ребёнка
26.12.1939

Сын: Ярков Анатолий Маринович

Отец ребёнка: Ярков Марин Константинович

Рождение ребёнка
26.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярков Марин Константинович

Рождение ребёнка
13.08.1945

Дочь: Елькина Любовь Мариновна

Отец ребёнка: Ярков Марин Константинович

Рождение ребёнка
15.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярков Марин Константинович

Рождение ребёнка
16.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярков Марин Константинович

Рождение ребёнка
24.12.1951

Дочь: Шаламова Нина Мариновна

Отец ребёнка: Ярков Марин Константинович

Кизел, город Кизел, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярков Марин Константинович

Смерть
24.11.1988
Добрянка, Добрянский муниципальный район, Пермский край
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