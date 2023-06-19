Заколюкин Савелий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаколюкин Савелий Иванов

Заколюкин Савелий Иванов

Место рождения

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1703 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1671 г.р.

Мать

Вычислено 1676 г.р.

Жена

Вычислено 1707 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1703 ст.

Отец: Заколюкин Иван Леонтиев

Мать: Заколюкина Парасковья Фёдорова

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Между 1719 и 1722 ст.
Матан нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1729 ст.

Сын: Заколюкин Алексей Савельев

Мать ребёнка: Заколюкина Мария Лавринова

Матан нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1731 ст.

Сын: Заколюкин Игнатий Савельев

Мать ребёнка: Заколюкина Мария Лавринова

Матан нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1741 ст.

Сын: Заколюкин Михаил Савельев

Мать ребёнка: Заколюкина Мария Лавринова

Матан нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заколюкина Мария Лавринова

Смерть
Неизвестно