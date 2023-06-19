Заколюкин Савелий Иванов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1703 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1703 ст.
Место жительства
Между 1719 и 1722 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1729 ст.
Сын: Заколюкин Алексей Савельев
Мать ребёнка: Заколюкина Мария Лавринова
Рождение ребёнка
Вычислено 1731 ст.
Сын: Заколюкин Игнатий Савельев
Мать ребёнка: Заколюкина Мария Лавринова
Рождение ребёнка
Вычислено 1741 ст.
Сын: Заколюкин Михаил Савельев
Мать ребёнка: Заколюкина Мария Лавринова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно