Заколюкин Игнатий Савельев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1731 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1731 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1749 ст.
Сын: Заколюкин Григорий Игнатьев
Мать ребёнка: Заколюкина Ульяна Никитина
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.
Мать ребёнка: Заколюкина Ульяна Никитина
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.
Мать ребёнка: Заколюкина Ульяна Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно