Заколюкин Игнатий Савельев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заколюкин Игнатий Савельев

Место рождения

Матан нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1731 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1731 ст.

Отец: Заколюкин Савелий (Савва) Иванов

Мать: Заколюкина Мария Лавринова

Матан нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1749 ст.

Сын: Заколюкин Григорий Игнатьев

Мать ребёнка: Заколюкина Ульяна Никитина

Матан нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.

Сын: Заколюкин Иван Игнатьев

Мать ребёнка: Заколюкина Ульяна Никитина

Матан нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.

Сын: Заколюкин Пётр Игнатьев

Мать ребёнка: Заколюкина Ульяна Никитина

Матан нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заколюкина Ульяна Никитина

Смерть
Неизвестно
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