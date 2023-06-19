Заколюкина Мария Лавринова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1707 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1707 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1729 ст.
Сын: Заколюкин Алексей Савельев
Отец ребёнка: Заколюкин Савелий Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1731 ст.
Сын: Заколюкин Игнатий Савельев
Отец ребёнка: Заколюкин Савелий Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1741 ст.
Сын: Заколюкин Михаил Савельев
Отец ребёнка: Заколюкин Савелий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно