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Заколюкина Мария Лавринова

Место рождения

Каракули, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1707 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1704 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1707 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Каракули, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1729 ст.

Сын: Заколюкин Алексей Савельев

Отец ребёнка: Заколюкин Савелий Иванов

Матан нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1731 ст.

Сын: Заколюкин Игнатий Савельев

Отец ребёнка: Заколюкин Савелий Иванов

Матан нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1741 ст.

Сын: Заколюкин Михаил Савельев

Отец ребёнка: Заколюкин Савелий Иванов

Матан нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заколюкин Савелий Иванов

Смерть
Неизвестно