Черновский Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерновский Александр Михайлович

Черновский Александр Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Черновский Михаил Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
17.07.1874

Жена: Черновская Антонина Ильинична

Морской собор, Санкт-Петербург
Супруг(-а): Александр Михайлович Черновский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Александровна

Мать ребёнка: Черновская Антонина Ильинична

Работа или профессия
Неизвестно
врач
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close