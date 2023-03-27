Черновский Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Черновский Михаил Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
17.07.1874
Морской собор, Санкт-Петербург
Супруг(-а): Александр Михайлович Черновский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Александровна
Мать ребёнка: Черновская Антонина Ильинична
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Смерть
Неизвестно