Черновский Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черновский Михаил Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

15.10.1872

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Черновский Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Черновский Владимир Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черновский Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
15.10.1872
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