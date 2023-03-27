Черновский Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смерти15.10.1872
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Черновский Александр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Черновский Владимир Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черновский Николай Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
15.10.1872