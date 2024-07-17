Куклин Андрей Николаевич 1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куклин Андрей Николаевич

Место рождения

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Куклин Николай Михайлович

Мать: Куклина Татьяна Михайловна

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1853

Жена: Куклина Филицата Федоровна

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Рыжакова (Куклина) Павла Андреевна

Мать ребёнка: Куклина Филицата Федоровна

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Куклина Александра Андреевна

Мать ребёнка: Куклина Филицата Федоровна

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Куклин Николай Андреевич

Мать ребёнка: Куклина Филицата Федоровна

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Куклин Федор Андреевич

Мать ребёнка: Куклина Филицата Федоровна

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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