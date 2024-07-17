Куклин Андрей Николаевич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
Около 1853
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Рыжакова (Куклина) Павла Андреевна
Мать ребёнка: Куклина Филицата Федоровна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Куклина Александра Андреевна
Мать ребёнка: Куклина Филицата Федоровна
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Куклина Филицата Федоровна
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Куклина Филицата Федоровна
Смерть
Неизвестно