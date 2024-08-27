Куклин Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
1907
Жена: Куклина Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Куклин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Куклина Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Куклин Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Куклина Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Куклин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Куклина Мария Дмитриевна
Смерть
Неизвестно