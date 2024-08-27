Куклин Николай Андреевич 1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куклин Николай Андреевич

Место рождения

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Куклин Андрей Николаевич

Мать: Куклина Филицата Федоровна

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1907

Жена: Куклина Мария Дмитриевна

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Куклин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Куклина Мария Дмитриевна

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Куклин Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Куклина Мария Дмитриевна

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Куклин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Куклина Мария Дмитриевна

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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