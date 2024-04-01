Белова (Грицверх) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Грицверх) Дарья Ивановна

Место рождения

Зарослое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

17.03.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1875

Отец: Грицверх Иван Крест. Д. Зарослой Павлович

Мать: Грицверхова Ксения Стефановна

Зарослое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Около ?.10.1900

Муж: Белов Арсений Васильев

Рождение ребёнка
14.03.1901

Сын: Белов Алексей Арсеньевич

Отец ребёнка: Белов Арсений Васильев

Рождение ребёнка
16.06.1902

Дочь: (Белова) Инна Арсентьевна

Отец ребёнка: Белов Арсений Васильев

Рождение ребёнка
08.02.1904

Сын: Белов Федор Арсеньтевич

Отец ребёнка: Белов Арсений Васильев

Рождение ребёнка
27.05.1905

Сын: Белов Никита Арсеньевич

Отец ребёнка: Белов Арсений Васильев

Платон, Ирина Тихоновна Белова, Каз жена
Рождение ребёнка
24.03.1908

Сын: Белов Яков Арсентьевич

Отец ребёнка: Белов Арсений Васильев

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
24.03.1911

Дочь: Гонтарь (Белова) Александра Арсеньевна

Отец ребёнка: Белов Арсений Васильев

Рождение ребёнка
03.06.1913

Дочь: (Белова) Мария Арсеньевна

Отец ребёнка: Белов Арсений Васильев

Рождение ребёнка
14.02.1918

Сын: Белов Михаил Арсеньевич

Отец ребёнка: Белов Арсений Васильев

Смерть
Неизвестно

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