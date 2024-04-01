Белова (Грицверх) Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.03.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1875
Бракосочетание
Около ?.10.1900
Рождение ребёнка
14.03.1901
Отец ребёнка: Белов Арсений Васильев
Рождение ребёнка
16.06.1902
Дочь: (Белова) Инна Арсентьевна
Отец ребёнка: Белов Арсений Васильев
Рождение ребёнка
08.02.1904
Отец ребёнка: Белов Арсений Васильев
Рождение ребёнка
27.05.1905
Отец ребёнка: Белов Арсений Васильев
Платон, Ирина Тихоновна Белова, Каз жена
Рождение ребёнка
24.03.1908
Отец ребёнка: Белов Арсений Васильев
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
24.03.1911
Дочь: Гонтарь (Белова) Александра Арсеньевна
Отец ребёнка: Белов Арсений Васильев
Рождение ребёнка
03.06.1913
Дочь: (Белова) Мария Арсеньевна
Отец ребёнка: Белов Арсений Васильев
Рождение ребёнка
14.02.1918
Отец ребёнка: Белов Арсений Васильев
Смерть
Неизвестно