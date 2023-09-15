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Рубцов Яков Михайлович

Место рождения

Етеревская, город Михайловка, Волгоградская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Етеревская, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Рубцов Гаврил Яковлевич

Мать ребёнка: Шеметова Агафия Дементиевна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Рубцова Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Шеметова Агафия Дементиевна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Рубцова Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Шеметова Агафия Дементиевна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Рубцова Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Шеметова Агафия Дементиевна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеметова Агафия Дементиевна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
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