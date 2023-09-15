Рубцов Яков Михайлович
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Шеметова Агафия Дементиевна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Рубцова Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Шеметова Агафия Дементиевна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Рубцова Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Шеметова Агафия Дементиевна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Рубцова Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Шеметова Агафия Дементиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно