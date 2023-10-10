Рубцова Евдокия (Авдотья) Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРубцова Евдокия (Авдотья) Яковлевна

Рубцова Евдокия (Авдотья) Яковлевна

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Рубцов Яков Михайлович

Мать: Шеметова Агафья Дементьевна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1826

Сын: Афанасий Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей

Рождение ребёнка
1830

Сын: Фёдор Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей

Рождение ребёнка
1835

Сын: Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close