Рубцова Евдокия (Авдотья) Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1826
Сын: Афанасий Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей
Рождение ребёнка
1830
Сын: Фёдор Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей
Рождение ребёнка
1835
Сын: Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей
Смерть
Неизвестно