Латышев Александр Иванович Около 1879 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛатышев Александр Иванович

Латышев Александр Иванович

Место рождения

Иваново

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1859 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1890 и 1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Латышев Иван Савельевич

Мать: не указана

Иваново
Бракосочетание
25.05.1913 ст.

Жена: Латышева (Пелевина) Надежда Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
ЦЕРКОВЬ НИКОЛОЯВЛЕНСКАЯ НА АРБАТЕ Запасный нижний чинъ 1-го гильдіи купеческій сынъ города ИвановоВознесенска Владимірской губерніи, Александръ Ивановичъ Латашевъ по женихѣ: Иваново-Вознесенскій куп... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.