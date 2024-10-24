Латышев Александр Иванович
Место рожденияИваново
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: Латышев Иван Савельевич
Мать: не указана
Иваново
Бракосочетание
25.05.1913 ст.
Москва, город федерального значения Москва
ЦЕРКОВЬ НИКОЛОЯВЛЕНСКАЯ НА АРБАТЕ Запасный нижний чинъ 1-го гильдіи купеческій сынъ города ИвановоВознесенска Владимірской губерніи, Александръ Ивановичъ Латашевъ по женихѣ: Иваново-Вознесенскій куп... Показать все
Смерть
Неизвестно