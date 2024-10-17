Латышев Иван Савельевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Усадьба по ул. Напалковской 28а https://m.ok.ru/group/54206979113124/topic/156245137436068?__dp=y
Работа или профессия
Неизвестно
купец 1й гильдии, торговля хлебом и мукой https://main.isuct.ru/files/publ/vgf/2006/01/015.html
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Латышев Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Иваново
Рождение ребёнка
Вычислено 1890
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
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Работа или профессия
С 1914 по 1917
Снабжение продовольствием населения Иваново-Вознесенска в годы Первой мировой войны https://cunb.ivn.muzkult.ru/Gulidov_A_Iu_Snabzhenie_prodovolstviem_naseleniia_Ivanovo_Voznesenska_1mv/
Смерть
Неизвестно