Латышев Иван Савельевич До 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Латышев Иван Савельевич

Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

До 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1879 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
Неизвестно
Иваново, Иваново, Ивановская область
Усадьба по ул. Напалковской 28а https://m.ok.ru/group/54206979113124/topic/156245137436068?__dp=y
Работа или профессия
Неизвестно
купец 1й гильдии, торговля хлебом и мукой https://main.isuct.ru/files/publ/vgf/2006/01/015.html
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Латышев Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Иваново
Рождение ребёнка
Вычислено 1890

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Иваново, Иваново, Ивановская область
Скрыто настройками приватности
Работа или профессия
С 1914 по 1917
Снабжение продовольствием населения Иваново-Вознесенска в годы Первой мировой войны https://cunb.ivn.muzkult.ru/Gulidov_A_Iu_Snabzhenie_prodovolstviem_naseleniia_Ivanovo_Voznesenska_1mv/
Смерть
Неизвестно

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