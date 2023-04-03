Цыганов Михаил Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганов Михаил Стефанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1849

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Федосья Лазарева

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Устинья Михайловна

Мать ребёнка: Федосья Лазарева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Лазарева

свадьба между 1837 и 1844
Смерть
Неизвестно
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