Цыганов Михаил Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1849
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Федосья Лазарева
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Устинья Михайловна
Мать ребёнка: Федосья Лазарева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Лазарева
свадьба между 1837 и 1844
Смерть
Неизвестно