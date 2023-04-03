(Богданова) Федосья Лазарева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Лазарь Ахтамонов
Мать: Июдина? Июдина?
Рождение ребёнка
27.03.1849
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Цыганов Михаил Стефанов
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Устинья Михайловна
Отец ребёнка: Цыганов Михаил Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
свадьба между 1837 и 1844
Смерть
Неизвестно