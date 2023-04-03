(Богданова) Федосья Лазарева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Богданова) Федосья Лазарева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Лазарь Ахтамонов

Мать: Июдина? Июдина?

Рождение ребёнка
27.03.1849

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Цыганов Михаил Стефанов

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Устинья Михайловна

Отец ребёнка: Цыганов Михаил Стефанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыганов Михаил Стефанов

свадьба между 1837 и 1844
Смерть
Неизвестно
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