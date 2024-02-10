Хилуха (Васюхник) Наталія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хилуха (Васюхник) Наталія

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Место рождения

Украина

Дата рождения

1984

Пол

Женский

Отец

1945 г.р.

Мать

1952 г.р.

Муж

1985 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984

Отец: Васюхник Анатолій

Мать: (Касянчук) Ева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хилуха Юра

Рождение ребёнка
2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хилуха Юра

Рождение ребёнка
2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хилуха Юра

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