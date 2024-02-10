Хилуха (Васюхник) Наталія
Место рожденияУкраина
Дата рождения1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984
Отец: Васюхник Анатолій
Мать: (Касянчук) Ева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хилуха Юра
Рождение ребёнка
2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хилуха Юра
Рождение ребёнка
2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хилуха Юра