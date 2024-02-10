Хилуха Юра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хилуха Юра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1984 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хилуха (Васюхник) Наталія

Рождение ребёнка
2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хилуха (Васюхник) Наталія

Рождение ребёнка
2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хилуха (Васюхник) Наталія

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