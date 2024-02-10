Хилуха Юра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хилуха (Васюхник) Наталія
Рождение ребёнка
2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хилуха (Васюхник) Наталія