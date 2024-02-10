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(Касянчук) Ева

Место рождения

Ук

Дата рождения

1952

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Касянчук Василь

Мать: Касянчук Палагія

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васюхник Анатолій

Рождение ребёнка
1971

Сын: Васюхник Толік

Отец ребёнка: Васюхник Анатолій

Рождение ребёнка
11.02.1973

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Васюхник Анатолій

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Хилуха (Васюхник) Наталія

Отец ребёнка: Васюхник Анатолій

Рождение ребёнка
02.04.1988

Сын: Васюхник Юрій

Отец ребёнка: Васюхник Анатолій

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