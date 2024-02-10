(Касянчук) Ева
Место рожденияУк
Дата рождения1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: Касянчук Василь
Мать: Касянчук Палагія
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васюхник Анатолій
Рождение ребёнка
1971
Сын: Васюхник Толік
Отец ребёнка: Васюхник Анатолій
Рождение ребёнка
11.02.1973
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Васюхник Анатолій
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Хилуха (Васюхник) Наталія
Отец ребёнка: Васюхник Анатолій
Рождение ребёнка
02.04.1988
Сын: Васюхник Юрій
Отец ребёнка: Васюхник Анатолій