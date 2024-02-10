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Васюхник Анатолій

Место рождения

Украина

Дата рождения

1945

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: Васюхник Федір

Мать: Васюхник (Дубинович) Марія

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Касянчук) Ева

Рождение ребёнка
1971

Сын: Васюхник Толік

Мать ребёнка: (Касянчук) Ева

Рождение ребёнка
11.02.1973

Дочь: Марія

Мать ребёнка: (Касянчук) Ева

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Хилуха (Васюхник) Наталія

Мать ребёнка: (Касянчук) Ева

Рождение ребёнка
02.04.1988

Сын: Васюхник Юрій

Мать ребёнка: (Касянчук) Ева

Смерть
2011

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