Васюхник Анатолій
Место рожденияУкраина
Дата рождения1945
Дата смерти2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец: Васюхник Федір
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Касянчук) Ева
Рождение ребёнка
1971
Сын: Васюхник Толік
Мать ребёнка: (Касянчук) Ева
Рождение ребёнка
11.02.1973
Дочь: Марія
Мать ребёнка: (Касянчук) Ева
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Хилуха (Васюхник) Наталія
Мать ребёнка: (Касянчук) Ева
Рождение ребёнка
02.04.1988
Сын: Васюхник Юрій
Мать ребёнка: (Касянчук) Ева
Смерть
2011