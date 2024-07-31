Буров Фока — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуров Фока

Буров Фока

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Вычислено 1794 г.р.

Жена

Дети

Вычислено 1842 г.р.
Вычислено 1847 г.р.
Вычислено 1851 г.р.
Вычислено 1858 г.р.
Вычислено 1861 г.р.

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821

Отец: Буров Иван

Мать: Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астахова (Бурова) Елена

Мать ребёнка: Бурова Акилина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурова Акилина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буров Семен

Мать ребёнка: Бурова Акилина

Рождение ребёнка
Вычислено 1842

Сын: Буров Иван

Мать ребёнка: Бурова Акилина

Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Дочь: (Бурова) Акилина

Мать ребёнка: Бурова Акилина

Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Дочь: (Бурова) Любовь

Мать ребёнка: Бурова Акилина

Рождение ребёнка
Вычислено 1858

Сын: Буров Николай

Мать ребёнка: Бурова Акилина

Рождение ребёнка
Вычислено 1861

Сын: Буров Федор

Мать ребёнка: Бурова Акилина

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.