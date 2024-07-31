Буров Фока
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821
Отец: Буров Иван
Мать: Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астахова (Бурова) Елена
Мать ребёнка: Бурова Акилина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурова Акилина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буров Семен
Мать ребёнка: Бурова Акилина
Рождение ребёнка
Вычислено 1842
Сын: Буров Иван
Мать ребёнка: Бурова Акилина
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Дочь: (Бурова) Акилина
Мать ребёнка: Бурова Акилина
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Дочь: (Бурова) Любовь
Мать ребёнка: Бурова Акилина
Рождение ребёнка
Вычислено 1858
Сын: Буров Николай
Мать ребёнка: Бурова Акилина
Рождение ребёнка
Вычислено 1861
Сын: Буров Федор
Мать ребёнка: Бурова Акилина
Смерть
Неизвестно