Буров Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буров Николай

Место рождения

Анинково Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1821 г.р.

Мать

Жена

Вычислено 1862 г.р.

Дети

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858

Отец: Буров Фока

Мать: Бурова Акилина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурова Матрона

Рождение ребёнка
13.07.1887

Дочь: (Бурова) Марина

Мать ребёнка: Бурова Анастасия

Рождение ребёнка
09.12.1890

Сын: Буров Спиридон

Мать ребёнка: Бурова Анастасия

Рождение ребёнка
16.06.1907

Сын: Буров Петр

Мать ребёнка: Бурова Матрона

Смерть
Неизвестно

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