Буров Николай
Место рожденияАнинково Тульская область
Дата рожденияВычислено 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858
Отец: Буров Фока
Мать: Бурова Акилина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурова Матрона
Рождение ребёнка
13.07.1887
Дочь: (Бурова) Марина
Мать ребёнка: Бурова Анастасия
Рождение ребёнка
09.12.1890
Сын: Буров Спиридон
Мать ребёнка: Бурова Анастасия
Рождение ребёнка
16.06.1907
Сын: Буров Петр
Мать ребёнка: Бурова Матрона
Смерть
Неизвестно