Буров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буров Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1794 г.р.

Дети

1815 г.р.
Вычислено 1821 г.р.
Вычислено 1830 г.р.
1832 г.р.

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Бурова) Феодосия

Мать ребёнка: Феодосия

Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Сын: Буров Фока

Мать ребёнка: Феодосия

Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Дочь: (Бурова) Акилина

Мать ребёнка: Феодосия

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Бурова) Агафья

Мать ребёнка: Феодосия

Смерть
Неизвестно

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