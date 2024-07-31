Буров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Бурова) Феодосия
Мать ребёнка: Феодосия
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Сын: Буров Фока
Мать ребёнка: Феодосия
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Дочь: (Бурова) Акилина
Мать ребёнка: Феодосия
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Бурова) Агафья
Мать ребёнка: Феодосия
Смерть
Неизвестно