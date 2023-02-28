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Ефросиния (Тимофеева)

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Место рождения

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.02.1887

Муж: Иван Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.12.1887

Сын: Григорий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.12.1887

Сын: Василий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1891

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1893

Сын: Георгий Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1896

Сын: Иоанн ст.

Отец ребёнка: Иван Васильев

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1897

Сын: Павел Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1899

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1901

Сын: Иоан Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Смерть
Неизвестно
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