Ефросиния (Тимофеева)
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1887
Муж: Иван Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.12.1887
Сын: Григорий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
29.12.1887
Сын: Василий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
24.09.1891
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
14.11.1893
Сын: Георгий Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
27.01.1896
Сын: Иоанн ст.
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
10.01.1897
Сын: Павел Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
21.01.1899
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1901
Сын: Иоан Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Смерть
Неизвестно