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Иван Васильев

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Место рождения

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Василий Акимов

Мать: Варвара Стефанова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.02.1887

Жена: Ефросиния (Тимофеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.12.1887

Сын: Григорий Иоаннов

Мать ребёнка: Ефросиния (Тимофеева)

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.12.1887

Сын: Василий Иоаннов

Мать ребёнка: Ефросиния (Тимофеева)

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1891

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Ефросиния (Тимофеева)

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1893

Сын: Георгий Иванов

Мать ребёнка: Ефросиния (Тимофеева)

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1896

Сын: Иоанн ст.

Мать ребёнка: Ефросиния (Тимофеева)

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1897

Сын: Павел Иванов

Мать ребёнка: Ефросиния (Тимофеева)

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1899

Сын: Григорий Иванов

Мать ребёнка: Ефросиния (Тимофеева)

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1901

Сын: Иоан Иоаннов

Мать ребёнка: Ефросиния (Тимофеева)

Смерть
Неизвестно
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