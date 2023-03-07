Иван Васильев
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Василий Акимов
Мать: Варвара Стефанова
Бракосочетание
02.02.1887
Жена: Ефросиния (Тимофеева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.12.1887
Сын: Григорий Иоаннов
Мать ребёнка: Ефросиния (Тимофеева)
Рождение ребёнка
29.12.1887
Сын: Василий Иоаннов
Мать ребёнка: Ефросиния (Тимофеева)
Рождение ребёнка
24.09.1891
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Ефросиния (Тимофеева)
Рождение ребёнка
14.11.1893
Сын: Георгий Иванов
Мать ребёнка: Ефросиния (Тимофеева)
Рождение ребёнка
27.01.1896
Сын: Иоанн ст.
Мать ребёнка: Ефросиния (Тимофеева)
Рождение ребёнка
10.01.1897
Сын: Павел Иванов
Мать ребёнка: Ефросиния (Тимофеева)
Рождение ребёнка
21.01.1899
Сын: Григорий Иванов
Мать ребёнка: Ефросиния (Тимофеева)
Рождение ребёнка
1901
Сын: Иоан Иоаннов
Мать ребёнка: Ефросиния (Тимофеева)
Смерть
Неизвестно