Акифьева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Татьяна Фоминична
Отец ребёнка: Акифьев Фома Андреевич
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Акифьев Фома Андреевич
Рождение ребёнка
1800
Сын: Акифьев Иван Фомич
Отец ребёнка: Акифьев Фома Андреевич
Рождение ребёнка
1804
Сын: Акифьев Лазарь Фомич
Отец ребёнка: Акифьев Фома Андреевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Акифьев Потап Фомич
Отец ребёнка: Акифьев Фома Андреевич
Смерть
Неизвестно