Акифьев Дементий Фомич
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Акифьев Фома Андреевич
Мать: Акифьева ?
Рождение ребёнка
1825
Сын: Акифьев Сергей Дементьевич
Мать ребёнка: Акифьева Матрена Трофимовна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Матрена Дементьевна
Мать ребёнка: Акифьева Матрена Трофимовна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Христина Дементьевна
Мать ребёнка: Акифьева Матрена Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно