Акифьев Дементий Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акифьев Дементий Фомич

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Акифьев Фома Андреевич

Мать: Акифьева ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Акифьев Сергей Дементьевич

Мать ребёнка: Акифьева Матрена Трофимовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Матрена Дементьевна

Мать ребёнка: Акифьева Матрена Трофимовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Христина Дементьевна

Мать ребёнка: Акифьева Матрена Трофимовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акифьева Матрена Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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