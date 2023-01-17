Акифьева Матрена Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Акифьев Сергей Дементьевич
Отец ребёнка: Акифьев Дементий Фомич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Матрена Дементьевна
Отец ребёнка: Акифьев Дементий Фомич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Христина Дементьевна
Отец ребёнка: Акифьев Дементий Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно