Акифьева Матрена Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акифьева Матрена Трофимовна

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Акифьев Сергей Дементьевич

Отец ребёнка: Акифьев Дементий Фомич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Матрена Дементьевна

Отец ребёнка: Акифьев Дементий Фомич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Христина Дементьевна

Отец ребёнка: Акифьев Дементий Фомич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акифьев Дементий Фомич

Смерть
Неизвестно
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